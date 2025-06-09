Задержан мэр Красноярска Логинов: что о нем известно

Логинова вызвали на допрос.
Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сразу после Дня города, его доставили на допрос. Несмотря на плотную предвыборную программу, направленную на благоустройство Красноярска и улучшение качества жизни его жителей, за время трехлетнего мэрства Логинова возникло несколько скандалов. Один из них связан с задержанием его советника Артура Арутюняна, которое могло стать началом кампании против мэра, а другой — с обращением к властям Красноярского края о замене Логинова и последовавшая за этим волна критики его работы. Подробнее о задержании мэра Красноярска, его карьере и скандалах — в материале URA.RU.
Задержание.
Логинов задержан 9 июня. Его доставили во второе управление Следкома по особо важным делам, вызвали на допрос. Точный процессуальный статус чиновника остается неясным, определяется мера пресечения, рассматривается вариант его этапирования в Москву для дальнейшего следствия. Последнее сообщение мэра в telegram-канале: поздравление с 397-летием Красноярска с пожеланиями «мира и радости» городу.
Путь к мэрству.
Образование и военная служба.
Владислав Логинов родился в 1967 году в Ачинске. В 20 лет он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ. С 1984 по 1999 годы проходил службу в Вооруженных силах СССР. Позже Логинов получил три высших образования «Управление производством», «Экономика и управление на предприятиях в строительстве» и «Строительство инженерной инфраструктуры и дорог».
Опыт работы в дорожном хозяйстве и администрации Красноярска.
Логинов начал с дорожной отрасли и работы в администрации районов городаФото: Данил Айкин/РИА Новости.
С 2002 года Логинов работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства в ГУДП «Красноярское ДСУ» и ГП «Край ДЭО», а в 2012 году он стал директором по снабжению ОАО «Асфальтобетонный завод». После этого перешел на работу в администрацию Красноярска, где занимал руководящие должности в департаментах по благоустройству и муниципальному заказу.
В 2016 году Логинов стал главой администрацию Свердловского района, затем — Советского района Красноярска. С 2017 года он занимал пост первого замглавы Красноярска, курируя оперативное управление системами жизнеобеспечения города.
Назначение мэром Красноярска.
В 2022 году на сессии горсовета депутаты избрали Логинова новым мэром Красноярска. В конкурсе участвовал 21 кандидат, финалистами стали Логинов и глава Центрального района Вадим Войцеховский. За Логинова проголосовали 25 депутатов, за его соперника — ни одного.
В программу Логинова входило несколько пунктов по преобразованию КрасноярскаФото: Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС.
В его программу входило несколько пунктов. Во всех прослеживался след от освоенных им навыков при обучении и работе:
1. Комплексное развитие городской территории: практика точечной застройки исчерпала свой потенциал, современные городские районы должны формироваться как многофункциональные комплексы, включающие офисные, общественные и жилые зоны, а также транспортные узлы;
2. Формирование зеленых зон: система озеленения города должна быть основана на проектах планировки и межевания, предусматривающих равномерное распределение зеленых участков — скверов и парков — по всей городской территории.
3. Внедрение современных систем управления дорожным движением: новое моделирование транспортной сети с учетом современных тенденций развития транспорта, внедрение современных видов транспорта и установление сбалансированной тарифной политики;
4. Сохранение архитектурного наследия: продолжение работы по реконструкции 114 объектов культурного наследия;
5. Применение инициативного бюджетирования: в процессе финансирования проектов по благоустройству необходимо сочетать бюджетные средства с вкладами граждан и коммерческих структур.
По мнению политолога Александра Чернявского, которое он высказал в беседе с krsk.aif.ru, Логинов был наиболее вероятной кандидатурой на пост мэра благодаря глубокому знанию муниципальных процессов и опыту работы на различных уровнях городской администрации. В 2017 году он был награжден знаком «Герб города Красноярска» за заслуги перед городом.
Разнос чиновников из-за питания в школах.
Логинов устраивал разнос чиновникам из-за ситуации с едой в школахФото: Данил Айкин/РИА Новости.
Во время работы мэром Логинов устроил разнос ответственным лицам из-за проблем с организацией питания в городских школах. По словам градоначальника, замечания есть не только к основному поставщику — компании «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Саранска, но и ко второму оператору — «КрасПит».
«В нескольких школах дети пока не могут приобрести питание за свой счет. Это недопустимо. И это далеко не все претензии, которые, кстати, есть к обоим исполнителям. Есть претензии и к заказчику — дирекции по питанию. Работа по контролю операторов перед стартом учебного года не была проведена эффективно», — заявил Логинов, его слова передает «Mail Новости».
Ранее родители учащихся нескольких школ города пожаловались на отсутствие еды в школьных столовых. Кроме того, ответственные работники городских учреждений рассказали о поступлении некачественных продуктов — в том числе гнилых и замороженных овощей. Эти сведения стали поводом для масштабной проверки качества организации питания в школах.
Логинов поручил устранить выявленные недостатки к началу следующей недели и отметил, что городские власти будут внимательно следить за отзывами жителей. По словам мэра, каждый сигнал об инцидентах с питанием школьников будет тщательно рассматриваться, а по итогам проверки его ведомство готово принять кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц.
Скандалы.
Риск уголовного дела.
Волну критики в сторону Логинова произошло после обращения к главе Красноярского краяФото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости.
Советник Логинова — Артур Арутюнян — был задержан по подозрению в организации группового превышения должностных полномочий. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Центральным районным судом до 12 апреля 2025 года. Это очередной эпизод в серии уголовных дел, связанных с дорожно-строительной сферой города.
По данным следствия, Арутюнян дал незаконное указание руководителю департамента городского хозяйства не передавать нежилые помещения по улице Технологическая, несмотря на итоги аукциона, прошедшего осенью 2023 года. Позднее глава департамента и исполняющий обязанности директора МП «МУК Красноярская» направили в адрес победителя торгов — АО «Асфальтобетонный завод» — уведомления о расторжении ранее заключенных договоров купли-продажи.
Задержание Арутюняна может быть только началом масштабной кампании по расследованию деятельности руководства города и в частности Логинова, заявил депутат горсовета Вячеслав Дюков, его слова приводит газета «Наша версия». По его словам, чиновники самостоятельно приносят документы и дают показания не только против Арутюняна, но и в отношении действующего мэра Владислава Логинова, и говорят, что их заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения. Дюков утверждает, что уже десять сотрудников администрации оказали содействие следствию.
Логинов до вступления в должность мэра возглавлял коммерческое направление того самого АО «Асфальтобетонный завод», который фигурирует в расследовании. Однако официальных подтверждений информации о переквалификации дела или массовых дачах показаний со стороны силовых структур на данный момент нет.
Именно депутат Дюков направил обращение губернатору Красноярского края Михаилу Короткову с требованием «кадрового решения» в отношении мэра Логинова. Это привело к волне критики к мэру.
Претензии к мэру.
Депутаты горсовета и Заксобрания Красноярского края подвергли резкой критике работу мэра Логинова, обвинив его в провальных решениях по ключевым городским вопросам. Претензии к главе города озвучили представители ЛДПР, КПРФ, а также бывший член «Единой России» Вячеслав Дюков, их слова приводит региональное СМИ — ТВК.
Депутат Заксобрания от ЛДПР Алексей Бойков заявил, что вокруг мэрии Красноярска за последний год только выросло количество скандалов. «Полный провал дорожного ремонта: качество работ, сроки и мутные схемы с подрядчиками, которые сейчас находятся в СИЗО. Проблемы с реализацией КРТ по-прежнему остались нерешенными. Сомнительные управленческие решения, многомиллионные траты на проекты, по сути картинки и чертежи, и распоряжение городской землей», — отметил Бойков.
Руководитель фракции ЛДПР в городском совете Семен Сендерский сообщил о массовых нарушениях при распоряжении городской землей, упомянув продажу участков у «Кристалл-Арены» и неоднократные переносы сроков строительства школы и детского сада. Он также обратил внимание на проблемы с организацией школьного питания и рост платы за проезд при отсутствии роста качества услуг перевозчиков.
Депутат от КПРФ Владимир Вахтель предложил вынести на рассмотрение вопрос об отставке мэра. По его словам, основные претензии связаны с отсутствием контроля над общественным транспортом, нерешенными вопросами по прокату электросамокатов, а также со сдачей в эксплуатацию неготовой развязки на Пашенном и игнорированием вопросов сохранения культурного наследия.