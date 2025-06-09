Задержан мэр Красноярска Логинов: что о нем известно

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан сразу после Дня города, его доставили на допрос. Несмотря на плотную предвыборную программу, направленную на благоустройство Красноярска и улучшение качества жизни его жителей, за время трехлетнего мэрства Логинова возникло несколько скандалов. Один из них связан с задержанием его советника Артура Арутюняна, которое могло стать началом кампании против мэра, а другой — с обращением к властям Красноярского края о замене Логинова и последовавшая за этим волна критики его работы. Подробнее о задержании мэра Красноярска, его карьере и скандалах — в материале URA.RU.