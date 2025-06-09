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Жители Воронежской области остались без газа в результате атаки дронов ВСУ

В настоящее время подача газа временно прекращена 22 абонентам, рассказывает губернатор Гусев.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью система ПВО ликвидировала над Воронежской областью более 25 вражеских БПЛА. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, в результате падения обломков украинских дронов загорелись лес и сухая трава, поврежден газопровод низкого давления.

«На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время подача газа временно прекращена 22 абонентам, отмечает Гусев. У одного из домов повреждены крыша, стена и карниз, еще у одного автомобиля разбито стекло. Специалисты уже работают на месте, рассказывает политик. Пострадавших на фоне удара киевских боевиков по области нет.

Как KP.RU писал ранее, в ночь с 8 на 9 июня силы противовоздушной обороны сбили 49 украинских беспилотников в воздушном пространстве семи регионов России, включая Чувашскую Республику.