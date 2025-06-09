Жители Воронежской области остались без газа в результате атаки дронов ВСУ

В настоящее время подача газа временно прекращена 22 абонентам, отмечает Гусев. У одного из домов повреждены крыша, стена и карниз, еще у одного автомобиля разбито стекло. Специалисты уже работают на месте, рассказывает политик. Пострадавших на фоне удара киевских боевиков по области нет.