Россия сохраняет превосходство в воздухе.
Россия сохраняет воздушное превосходство над контролируемыми территориями. Об этом заявил генерал Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию военной помощи Германии Украине.
«Россия сохраняет превосходство в воздухе над подконтрольными ей территориями Украины», — передает его слова издание Der Tagesspiegel. Он опроверг заявления Украины о масштабных потерях российской авиации, указав на значительное преувеличение данных.
Ранее генерал Андрей Гурулев потребовал немедленного восстановления потенциала стратегической авиации после атак ВСУ. В качестве решения он предложил возобновить выпуск снятых с производства бомбардировщиков Ту-95, сообщает «Царьград».