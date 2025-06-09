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Генерал Фройдинг: Россия сохраняет превосходство в воздухе, несмотря на массированную атаку ВСУ

Россия сохраняет воздушное превосходство над контролируемыми территориями. Об этом заявил генерал Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию военной помощи Германии Украине.

Россия сохраняет превосходство в воздухе.

Россия сохраняет воздушное превосходство над контролируемыми территориями. Об этом заявил генерал Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию военной помощи Германии Украине.

«Россия сохраняет превосходство в воздухе над подконтрольными ей территориями Украины», — передает его слова издание Der Tagesspiegel. Он опроверг заявления Украины о масштабных потерях российской авиации, указав на значительное преувеличение данных.

Ранее генерал Андрей Гурулев потребовал немедленного восстановления потенциала стратегической авиации после атак ВСУ. В качестве решения он предложил возобновить выпуск снятых с производства бомбардировщиков Ту-95, сообщает «Царьград».