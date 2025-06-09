Избил до смерти табуреткой: жителю Новосибирска вынесли приговор

Как установлено в ходе судебного разбирательства, инцидент произошёл 22 января 2020 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил потерпевшего деревянной палкой от табуретки — не менее шести ударов пришлись по голове и туловищу, что нанесло серьёзные повреждения жизненно важным органам. В результате полученных травм потерпевший скончался.