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Избил до смерти табуреткой: жителю Новосибирска вынесли приговор

Подсудимый своей вины не признал.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Freepik

Ленинский районный суд города Новосибирска признал местного жителя виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, инцидент произошёл 22 января 2020 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил потерпевшего деревянной палкой от табуретки — не менее шести ударов пришлись по голове и туловищу, что нанесло серьёзные повреждения жизненно важным органам. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Подсудимый своей вины не признал. Несмотря на это, суд пришёл к выводу о его виновности и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.