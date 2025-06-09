В Башкирии 15-летний подросток поймал выпавшую из окна девочку

В Нефтекамске из окна жилого дома выпала девочка. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Трагедию удалось избежать лишь благодаря 15-летнему подростку, который поймал ребенка. Сразу после этого с травмами девочку доставили в городскую больницу.
— Состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное, — написал в соцсетях глава ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.