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В Башкирии 15-летний подросток поймал выпавшую из окна девочку

В Нефтекамске с третьего этажа выпала девочка.

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Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске из окна жилого дома выпала девочка. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Трагедию удалось избежать лишь благодаря 15-летнему подростку, который поймал ребенка. Сразу после этого с травмами девочку доставили в городскую больницу.

— Состояние пациентки врачи оценивают как удовлетворительное, — написал в соцсетях глава ведомства.

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