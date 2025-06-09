В Черемхово и Свирске произошли две аварии с участием несовершеннолетних

Первая авария с участием 9-летней девочки произошла в Свирске 7 июня на перекрестке улиц Комсомольская и Молодежная. Известно, что девочка пересекала пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Нарушив это правило безопасности на дороге, школьница еще и поехала на красный сигнал светофора. В этот момент на нее наехала водитель внедорожника. После аварии девочку госпитализировали в больницу с травмами.
На следующий день, вечером в Черемхово на улице Дзержинского мужчина, который был за рулем автомобиля «Honda Civic», при развороте столкнулся с мотоциклом. Им управлял 17-летний парень.
— В результате ДТП, в больницу доставили 14-летнего пассажира мотоцикла. Установлено, что в момент аварии он был без шлема, — пояснили в Госавтоинспекции по региону.
А сам водитель двухколесного транспорта не имел водительских прав необходимой категории. По двум дорожным инцидентам полицейские проводят проверку, ее исполнение и результаты контролирует прокуратура.