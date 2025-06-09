В Черемхово и Свирске произошли две аварии с участием несовершеннолетних

Первая авария с участием 9-летней девочки произошла в Свирске 7 июня на перекрестке улиц Комсомольская и Молодежная. Известно, что девочка пересекала пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Нарушив это правило безопасности на дороге, школьница еще и поехала на красный сигнал светофора. В этот момент на нее наехала водитель внедорожника. После аварии девочку госпитализировали в больницу с травмами.