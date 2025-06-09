На Урале 77-летний водитель умер за рулем и врезался в иномарку

Утром 8 июня в Асбесте 77-летний мужчина за рулем «Опеля» потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». Пенсионер был местным жителем и имел водительский стаж 27 лет.
— Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть водителя «Опеля». Второй водитель не пострадал, — сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
В ведомстве также уточнили, что водитель «Ниссана» — 50-летний асбестовец, в момент ДТП он был трезв.
Напомним, что недавно в Свердловской области из-за пьяного водителя пострадала 9-летняя девочка. Она ехала на пассажирском месте вместе со своей мамой, а за рулем машины был их нетрезвый знакомый, который врезался в дерево. Из-за этого авто опрокинулось. Врачи госпитализировали школьницу.