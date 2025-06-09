На Урале 77-летний водитель умер за рулем и врезался в иномарку

Напомним, что недавно в Свердловской области из-за пьяного водителя пострадала 9-летняя девочка. Она ехала на пассажирском месте вместе со своей мамой, а за рулем машины был их нетрезвый знакомый, который врезался в дерево. Из-за этого авто опрокинулось. Врачи госпитализировали школьницу.