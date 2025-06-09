Били дроном «Лютый»: что известно об ударе ВСУ по Чебоксарам

Дроны ВСУ атаковали Чебоксары, над городом стоит столб дыма.
Дроны ВСУ атаковали Чебоксары в Чувашии. Сообщалось о применении Украиной специального дрона «Лютый». Над городом поднимается столб дыма. Власти Чувашской республики сообщили о падении обломков БПЛА на территорию АО «ВНИИР», которая выпускает электронику и радиотехнику. О том, куда именно прилетели украинские дроны и о пожаре над Чебоксарами — в материале URA.RU.
Над Чебоксарами гремят взрывы.
Утром 9 июня над Чебоксарами прогремели шесть взрывов. Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщал о том, что ВСУ применяют три беспилотника «Лютый», один из них был сбит на подлете к городу.
Столб дыма.
На объекте в городе начался пожар. Столб дыма поднялся над городом. Telegram-канал «Новости Чебоксар и Чувашии» опубликовал видео очевидцев.
Беспилотники упали на АО «ВНИИР».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о беспилотнике «Лютый», которым ВСУ массово атаковали российские регионы. Инфографика.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил попытку атаки ВСУ на республику. Он отметил, что жертв и пострадавших удалось избежать. По его информации, два дрона упали на территории АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным производством) — компании, которая объединяет электротехнические и машиностроительные предприятия и выпускает радиоэлектрику, электротехнику, системы релейной защиты и автоматики, системы управления технологическими процессами. Там приостановлено производство.
Также по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Угрозы для людей нет. Все службы работают в усиленном режиме. Николаев в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие.