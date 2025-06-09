Били дроном «Лютый»: что известно об ударе ВСУ по Чебоксарам

Дроны ВСУ атаковали Чебоксары в Чувашии. Сообщалось о применении Украиной специального дрона «Лютый». Над городом поднимается столб дыма. Власти Чувашской республики сообщили о падении обломков БПЛА на территорию АО «ВНИИР», которая выпускает электронику и радиотехнику. О том, куда именно прилетели украинские дроны и о пожаре над Чебоксарами — в материале URA.RU.