Обгон с последствиями: жителю Уссурийска грозит до 2 лет колонии

В Уссурийске водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное грубое нарушение ПДД. Обвинение в его адрес утверждено городской прокуратурой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Как установило следствие, 29-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав за выезд на встречную полосу, в апреле 2025 года вновь нарушил ПДД. Управляя автомобилем Nissan Caravan, он совершил обгон в запрещённом месте — на железнодорожных путях.
Уголовное дело возбуждено по статье 264.2 УК РФ и направлено в Уссурийский районный суд. Транспортное средство нарушителя арестовано.
Согласно санкциям статьи, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы с дополнительным запретом на определённые виды деятельности сроком до трёх лет.