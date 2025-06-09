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Обгон с последствиями: жителю Уссурийска грозит до 2 лет колонии

Мужчина снова нарушил ПДД, несмотря на лишение прав за аналогичное нарушение.

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Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное грубое нарушение ПДД. Обвинение в его адрес утверждено городской прокуратурой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установило следствие, 29-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав за выезд на встречную полосу, в апреле 2025 года вновь нарушил ПДД. Управляя автомобилем Nissan Caravan, он совершил обгон в запрещённом месте — на железнодорожных путях.

Уголовное дело возбуждено по статье 264.2 УК РФ и направлено в Уссурийский районный суд. Транспортное средство нарушителя арестовано.

Согласно санкциям статьи, обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы с дополнительным запретом на определённые виды деятельности сроком до трёх лет.