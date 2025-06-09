Обгон с последствиями: жителю Уссурийска грозит до 2 лет колонии

Как установило следствие, 29-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав за выезд на встречную полосу, в апреле 2025 года вновь нарушил ПДД. Управляя автомобилем Nissan Caravan, он совершил обгон в запрещённом месте — на железнодорожных путях.