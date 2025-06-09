В Красноярске поймали 19-летнего пособника телефонных аферистов

За 4 дня своей незаконной деятельности парень забрал у 4 пенсионеров 2,2 млн рублей.
Установлено, что с потерпевшими связался «представитель силового ведомства» и сообщил, что с их деньгами пытаются совершить мошеннические действия, а для сохранения сбережений нужно положить их на «безопасный счет». Звонивший сказал, что через некоторое время придет человек, которому нужно отдать деньги, что и сделали доверчивые пожилые люди. Причем одна из потерпевших дважды передала деньги курьеру — 270 и 265 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Парень рассказал, что предложение о «работе» получил в одном из мессенджеров, а деньги переводил на указанные мошенниками счета.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.