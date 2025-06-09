В Красноярске поймали 19-летнего пособника телефонных аферистов

Установлено, что с потерпевшими связался «представитель силового ведомства» и сообщил, что с их деньгами пытаются совершить мошеннические действия, а для сохранения сбережений нужно положить их на «безопасный счет». Звонивший сказал, что через некоторое время придет человек, которому нужно отдать деньги, что и сделали доверчивые пожилые люди. Причем одна из потерпевших дважды передала деньги курьеру — 270 и 265 тысяч рублей.