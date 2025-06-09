Теплоход получил пробоину на Енисее, в реку попало до 15 тонн дизеля

Согласно предварительным данным, 8 июня около 18:00 теплоход типа «ОТ», который двигался в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края, столкнулся с подводным препятствием, что привело к повреждению его корпуса.