Теплоход получил пробоину на Енисее, в реку попало до 15 тонн дизеля

Теплоход получил пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, в воду попало уже около 10−15 тонн дизельного топлива. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия с составом судов на реке Енисей, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, 8 июня около 18:00 теплоход типа «ОТ», который двигался в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края, столкнулся с подводным препятствием, что привело к повреждению его корпуса.
В результате произошло частичное подтопление теплохода, принимаются меры для предотвращения экологического ущерба. Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности судоходства и осуществляет контроль за устранением последствий данного происшествия, говорится в публикации.
Ранее ЧП произошло в порту Усть-Луга в Ленинградской области — там начал тонуть танкер Koala с 130 тысячами тонн мазута из-за взрывов в машинном отделении. Судно село на мель. МЧС установило боновые ограждения вокруг танкера, утечек нефтепродуктов не зафиксировано.