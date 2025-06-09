В Мюнхене болельщик разбился насмерть во время финала Лиги наций

В Мюнхене во время финального матча Лиги наций между сборными Испании и Португалии погиб человек, сообщает агентство AFP.
Инцидент произошёл в дополнительное время матча. Несмотря на оперативные действия служб экстренной помощи, спасти мужчину не удалось. Ведётся расследование обстоятельств падения зрителя.
Сборная Португалии одержала победу в серии послематчевых пенальти со счётом 5:3. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 2:2. Таким образом сборная Португалии по футболу во второй раз стала победителем Лиги наций.