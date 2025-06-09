В Свердловской области задержали мужчину, который удерживал сожительницу в заложниках

«Тревожное сообщение об избиении женщины поступило в дежурную часть отдела полиции 23 в 07:35. На место ЧП незамедлительно был направлен наряд сотрудников ППС. Дверь стражам правопорядка дебошир открывать отказался, при этом он несколько раз выходил на балкон и демонстративно представлял колюще-режущий предмет к горлу своей сожительницы, с которой они живут порядка пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей», — рассказал полковник Горелых.