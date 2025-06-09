В Свердловской области задержали мужчину, который удерживал сожительницу в заложниках

«Тревожное сообщение об избиении женщины поступило в дежурную часть отдела полиции 23 в 07:35. На место ЧП незамедлительно был направлен наряд сотрудников ППС. Дверь стражам правопорядка дебошир открывать отказался, при этом он несколько раз выходил на балкон и демонстративно представлял колюще-режущий предмет к горлу своей сожительницы, с которой они живут порядка пяти лет, воспитывая двух несовершеннолетних детей», — рассказал полковник Горелых.
По его словам, полицейские вступили с мужчиной в переговоры, чтобы предотвратить еще более тяжкие последствия. В итоге пострадавшей удалось выбрать подходящий момент и выйти из квартиры. Подозреваемый попытался догнать девушку, но сотрудники полиции его задержали, применив к нему спецсредства, поскольку мужчина решил оказать сопротивление.
Задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за причастность к краже, грабежу и убийству. В последний раз он был осужден в 2012 году.
«По одной из отрабатываемых сыщиками угрозыска версий, на такой шаг задержанный мог решиться на почве ревности и из-за претензий к сожительнице, якобы недостаточно занимающейся воспитанием своих детей. Впрочем, проверяются и иные возможные мотивы», — добавил Валерий Горелых.