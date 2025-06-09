В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии выпавшей из окна девочки

Также министр проинформировал о том, как себя чувствуют подростки, пострадавшие в ДТП. Так, резонансная авария с участием двух ребят произошла в Татышлинском районе. Один из мотоциклистов скончался на месте, за жизнь второго сейчас борются врачи. Он находится в районной больнице в тяжелом состоянии. Для консультации к нему выезжали специалисты санитарной авиации, в составе нейрохирурга, хирурга и травматолога.