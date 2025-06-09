В минздраве Башкирии сообщили о самочувствии выпавшей из окна девочки

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Напомним, 15-летний мальчик заметил, что малышка забралась на подоконник, и побежал к возможному месту «приземления», чем смягчил удар и сохранил ей жизнь.
Также министр проинформировал о том, как себя чувствуют подростки, пострадавшие в ДТП. Так, резонансная авария с участием двух ребят произошла в Татышлинском районе. Один из мотоциклистов скончался на месте, за жизнь второго сейчас борются врачи. Он находится в районной больнице в тяжелом состоянии. Для консультации к нему выезжали специалисты санитарной авиации, в составе нейрохирурга, хирурга и травматолога.
Еще одно ДТП произошло в Акъяре. Транспортными средствами управляли два подростка, 14 и 15 лет. Они получили переломы и ушибленные раны. На «скорой» их доставили в городскую больницу. Сейчас они находятся в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии.