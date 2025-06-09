Три человека пострадали после ДТП с возгоранием в Краснодаре

В центре Краснодара вечером 8 июня произошло ДТП. Иномарка вылетела на тротуар на улице Красной и загорелась.
«Машина загорелась на Красной в сторону Ростовского шоссе, сразу за Триумфальной аркой», — сообщили очевидцы в соцсетях.
В МЧС по региону уточнили, что произошло возгорание автомобиля в результате ДТП. Пострадало три человека, погибших нет. Состояние пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре эвакуировали 170 человек из многоэтажки из-за пожара. Возгорание произошло в доме на улице Совхозной днем 8 июня.