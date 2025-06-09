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Три человека пострадали после ДТП с возгоранием в Краснодаре

«Огненная» авария произошла на улице Красной в Краснодаре.

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Источник: соцсети

В центре Краснодара вечером 8 июня произошло ДТП. Иномарка вылетела на тротуар на улице Красной и загорелась.

«Машина загорелась на Красной в сторону Ростовского шоссе, сразу за Триумфальной аркой», — сообщили очевидцы в соцсетях.

В МЧС по региону уточнили, что произошло возгорание автомобиля в результате ДТП. Пострадало три человека, погибших нет. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре эвакуировали 170 человек из многоэтажки из-за пожара. Возгорание произошло в доме на улице Совхозной днем 8 июня.