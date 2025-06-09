Полицейский выстрелил в австралийскую журналистку на протестах в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес уже третий день охвачен демонстрациями против облав на нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти события «мятежом», критикуя местную полицию, которая, по его мнению, отказывается помогать выдворять нелегалов. В ответ президент США Дональд Трамп, в обход губернатора Калифорнии, распорядился направить в город нацгвардейцев для подавления беспорядков, а также похвалил силовиков за разгон протестующих газом и стрельбой.