Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сосед спас пенсионера от мошенника, услышав его телефонный разговор

Житель подмосковного Королева уберег пенсионера от мошенников, передав в правоохранительные органы случайно подслушанный разговор.

Житель подмосковного Королева уберег пенсионера от мошенников, передав в правоохранительные органы случайно подслушанный разговор.

Как стало известно «МК», мужчина на лестничной площадке услышал телефонный разговор 89-летнего жильца соседней квартиры с неизвестными, представившимися сотрудниками правоохранительных органов. Напуганный пожилой гражданин согласился передать все сбережения некоему сотруднику, который возьмет банкноты для учета, а потом вернет. Бдительный сосед успел передать разговор в полицию, и стражи порядка задержали курьера — 22-летнего жителя Ленинградской области, которому пенсионер передал в коробке 300 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, задержанный пояснил, что ему предложили за 20 тысяч рублей забрать денежные средства по нескольким адресам, которые укажет работодатель, и перевести их на криптокошелек.