Сосед спас пенсионера от мошенника, услышав его телефонный разговор

Как стало известно «МК», мужчина на лестничной площадке услышал телефонный разговор 89-летнего жильца соседней квартиры с неизвестными, представившимися сотрудниками правоохранительных органов. Напуганный пожилой гражданин согласился передать все сбережения некоему сотруднику, который возьмет банкноты для учета, а потом вернет. Бдительный сосед успел передать разговор в полицию, и стражи порядка задержали курьера — 22-летнего жителя Ленинградской области, которому пенсионер передал в коробке 300 тысяч рублей.