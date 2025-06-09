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Хакеры атакуют российские компании по ночам

Киберпреступная группировка Librarian Ghouls с декабря 2024 года проводит масштабные атаки на российские компании и учебные заведения, сообщает ТАСС.

Киберпреступная группировка Librarian Ghouls с декабря 2024 года проводит масштабные атаки на российские компании и учебные заведения, сообщает ТАСС. Злоумышленники действуют по ночам — с 1:00 до 5:00 по местному времени, используя фишинговые письма с вредоносными архивами.

Основные цели атак — производственные предприятия и технические вузы. Хакеры получают удалённый доступ к компьютерам, воруют учётные данные и ключи от криптокошельков, а также устанавливают майнеры для скрытой добычи цифровых валют. Для маскировки злоумышленники создали фейковые страницы, имитирующие популярный российский почтовый сервис.

После заражения вредоносное ПО активируется в ночное время, а перед рассветом автоматически удаляет следы своей деятельности. Эксперты отмечают, что группировка ранее атаковала организации в России и СНГ, используя легальное программное обеспечение для обхода защиты.

Ранее глава Республики Алтай Турчак отправил правительство региона в отставку.