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В Бахчисарайском районе Крыма у горы Бурун-Кая горел лес

С огнем боролись более 70 человек.

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Источник: Ольга Шевцова/Tg

В Бахчисарайском районе, в окрестностях горы Бурун-Кая, 8 июня произошло возгорание в лесном массиве. Как рассказала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова, с огнем боролись более 70 человек.

Министр природных ресурсов выразила благодарность всем, кто участвовал в ликвидации лесного пожара. Ликвидировать возгорание было сложно из-за особенностей ландшафта.

«Особая благодарность волонтерам! 73 человека и 16 единиц техники. Справились вместе», — написала Шевцова в Telegram-канале.