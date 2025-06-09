В Бахчисарайском районе Крыма у горы Бурун-Кая горел лес

В Бахчисарайском районе, в окрестностях горы Бурун-Кая, 8 июня произошло возгорание в лесном массиве. Как рассказала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова, с огнем боролись более 70 человек.
Министр природных ресурсов выразила благодарность всем, кто участвовал в ликвидации лесного пожара. Ликвидировать возгорание было сложно из-за особенностей ландшафта.
«Особая благодарность волонтерам! 73 человека и 16 единиц техники. Справились вместе», — написала Шевцова в Telegram-канале.