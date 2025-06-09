В Екатеринбурге задержаны напавшие на журналистку федерального СМИ

«Журналист по заданию редакции готовила материал про работу кафе, на которое неоднократно жаловались местные жители. В отношении подозреваемых составлены административные материалы, владелец точки общепита помещен под стражу. Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных ей травм. На основания материалов проводимой проверки и результатов СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством нашей страны», — отметил полковник Горелых.