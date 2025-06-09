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В Екатеринбурге задержаны напавшие на журналистку федерального СМИ

В Екатеринбурге силовики задержали подозреваемых в нападении на журналистку федерального СМИ.

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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, вечером в минувшее воскресенье в отдел полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу поступило сообщение от представительницы одного из федеральных СМИ. По ее словам, работники предприятия питания в Верх-Исетском районе города помешали исполнению ее профессиональных обязанностей и нанесли телесные повреждения.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Нападавшие были оперативно установлены и доставлены в территориальный ОВД для разбирательства.

«Журналист по заданию редакции готовила материал про работу кафе, на которое неоднократно жаловались местные жители. В отношении подозреваемых составлены административные материалы, владелец точки общепита помещен под стражу. Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных ей травм. На основания материалов проводимой проверки и результатов СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством нашей страны», — отметил полковник Горелых.

В марте в Екатеринбурге был вынесен приговор по делу о нападении на журналистов местной телекомпании. Суд признал виновным в преступлении мигранта и отправил его за решетку.