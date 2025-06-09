В доме мэра Красноярска Владислава Логинова проходят обыски

Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.
Сотрудники ФСБ прибыли в коттеджный посёлок Славянский, где проживает градоначальник. Представители правоохранительных органов в гражданской одежде настоятельно просят журналистов не заходить на территорию.
Кроме того, обыски также прошли в здании мэрии.
Отметим, что по данным «7 канала Красноярск» в доме работают люди в перчатках. Они подтвердили факт обысков, но общаться отказались.
Ранее мы рассказывали, что утром 9 июня был задержан мэр города Владислав Логинов. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Мы собрали все подробности, которые известны к этому моменту.