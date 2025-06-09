МЧС подняло со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ

Сводный отряд МЧС России продолжает работу по очистке акватории Балтийского моря от взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Немецкое судно, затопленное в 1945 году у берегов города Балтийска, находится на глубине около 17 метров. Разминирование продолжается уже шесть лет.