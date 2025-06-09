МЧС подняло со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ

Более девяти с половиной тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны были подняты со дна Балтийского моря.
Сводный отряд МЧС России продолжает работу по очистке акватории Балтийского моря от взрывоопасных предметов, оставшихся после Великой Отечественной войны. Немецкое судно, затопленное в 1945 году у берегов города Балтийска, находится на глубине около 17 метров. Разминирование продолжается уже шесть лет.
Работы проводятся с использованием пожарно-спасательного катера «Игорь Прокопчик». В состав сводного отряда входят специалисты различных подразделений. Водолазы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» спускаются под воду и поднимают опасные предметы на поверхность. Калининградские спасатели доставляют поднятые предметы на берег и передают их инженерным войскам.
Ранее снаряд времён Великой Отечественной войны взорвался на участке депутата Ленинградской области Игоря Печуры.