Трехдневная рабочая неделя началась в Башкирии

В Башкирии стартовала вторая подряд сокращенная рабочая неделя. Напомним, предыдущая неделя в регионе была укорочена из-за празднования Курбан-байрама. Теперь же предстоит измененный рабочий график, связанный с Днем России, который отмечается 12 июня.
Текущая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня включительно. Затем жителей Башкирии, как и всех россиян, ждет продолжительный четырехдневный отдых с 12 по 15 июня.
— Такой график связан с переносом выходных дней, предусмотренных трудовым законодательством при совпадении праздников с выходными, — напомнили в Минтруда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.