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Трехдневная рабочая неделя началась в Башкирии

В Башкирии началась вторая короткая рабочая неделя подряд.

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Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартовала вторая подряд сокращенная рабочая неделя. Напомним, предыдущая неделя в регионе была укорочена из-за празднования Курбан-байрама. Теперь же предстоит измененный рабочий график, связанный с Днем России, который отмечается 12 июня.

Текущая рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 июня включительно. Затем жителей Башкирии, как и всех россиян, ждет продолжительный четырехдневный отдых с 12 по 15 июня.

— Такой график связан с переносом выходных дней, предусмотренных трудовым законодательством при совпадении праздников с выходными, — напомнили в Минтруда.

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