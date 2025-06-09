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Мужчина погиб от удара молнией в Столинском районе

Вечером 8 июня 2025 года в Столинском районе разразилась гроза, в ходе которой молния смертельно ударила в мужчину и ранила девушку, сообщает Telegram-канал местного райисполколма.

Источник: Смартпресс

Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено неподалеку от одного из водохранилищ — у него зафиксированы тяжелые ожоги и следы электрического разряда.

Его друзья, находившиеся в автомобиле неподалеку, первыми заметили жертву и немедленно обратились за помощью. На место прибыли сотрудники скорой и МЧС, однако врачи лишь констатировали смерть мужчины, предположительно вызванную ударом молнии.

Пострадала также молодая женщина 1997 года рождения, она получила электротравмы. Ее доставили в Столинскую больницу. Угрозы жизни нет.

Отметим, что гроза особенно опасна рядом с водоемами, где молния часто находит путь к земле через воду и людей.

Советы спасателей при грозе

  • Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • В лесу держитесь среди низкорослых деревьев и кустарников.
  • Не купайтесь в водоёмах
  • Если вы на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
  • В автомобиле — остановитесь, закройте окна и оставайтесь внутри.