Мужчина погиб от удара молнией в Столинском районе

Тело мужчины 1988 года рождения было обнаружено неподалеку от одного из водохранилищ — у него зафиксированы тяжелые ожоги и следы электрического разряда.
Его друзья, находившиеся в автомобиле неподалеку, первыми заметили жертву и немедленно обратились за помощью. На место прибыли сотрудники скорой и МЧС, однако врачи лишь констатировали смерть мужчины, предположительно вызванную ударом молнии.
Пострадала также молодая женщина 1997 года рождения, она получила электротравмы. Ее доставили в Столинскую больницу. Угрозы жизни нет.
Отметим, что гроза особенно опасна рядом с водоемами, где молния часто находит путь к земле через воду и людей.
Советы спасателей при грозе
- Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- В лесу держитесь среди низкорослых деревьев и кустарников.
- Не купайтесь в водоёмах
- Если вы на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
- В автомобиле — остановитесь, закройте окна и оставайтесь внутри.