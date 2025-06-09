Карта атаки ВСУ на Чебоксары, где пострадало АО «ВНИИР»: куда еще ударили БПЛА

Два дрона упали на территории АО «ВНИИР».
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики. АО «ВНИИР», пострадавшее от атаки ВСУ, расположено в Чебоксарах и специализируется на производстве электротехнического оборудования. Предприятие приостановило работу после падения двух беспилотников на его территорию.
Еще два дрона упали в сельской местности Чебоксарского и Красноармейского округов без угрозы для населения. Глава республики призвал граждан сохранять спокойствие, отметив работу экстренных служб в усиленном режиме.
Легенда картыФото: URA.RU.