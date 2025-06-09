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Карта атаки ВСУ на Чебоксары, где пострадало АО «ВНИИР»: куда еще ударили БПЛА

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики. АО «ВНИИР», пострадавшее от атаки ВСУ, расположено в Чебоксарах и специализируется на производстве электротехнического оборудования. Предприятие приостановило работу после падения двух беспилотников на его территорию.

Два дрона упали на территории АО «ВНИИР».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики. АО «ВНИИР», пострадавшее от атаки ВСУ, расположено в Чебоксарах и специализируется на производстве электротехнического оборудования. Предприятие приостановило работу после падения двух беспилотников на его территорию.

Еще два дрона упали в сельской местности Чебоксарского и Красноармейского округов без угрозы для населения. Глава республики призвал граждан сохранять спокойствие, отметив работу экстренных служб в усиленном режиме.

Легенда картыФото: URA.RU.