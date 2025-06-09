Карта атаки ВСУ на Чебоксары, где пострадало АО «ВНИИР»: куда еще ударили БПЛА

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на территорию республики. АО «ВНИИР», пострадавшее от атаки ВСУ, расположено в Чебоксарах и специализируется на производстве электротехнического оборудования. Предприятие приостановило работу после падения двух беспилотников на его территорию.