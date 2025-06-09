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Под Красноярском теплоход частично ушел под воду на Енисее из-за пробоины

Корпус судна получил повреждение о подводное препятствие на Енисее.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае теплоход получил пробоину на реке Енисей при прохождении через Казачинский порог. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел накануне около 18 часов при движении теплохода типа «ОТ» в составе с несамоходным судном.

«Судном-толкачом получено повреждение корпуса о подводное препятствие», — уточнили в надзорном ведомстве.

В результате инцидента теплоход частично затонул. Принимаются меры для предотвращения экологического вреда.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности судоходства. Также ведомство контролирует работы по ликвидации последствий транспортного происшествия.

Ранее стало известно, что в Японском море произошёл пожар на судне «Айсберг», следовавшем из Приморья. Экипаж корабля доставили в южнокорейский Пусан.