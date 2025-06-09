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В Ростове-на-Дону машина сбила 5-летнего ребенка

Кроссовер сбил мальчика в центре Ростова-на-Дону.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове автомобиль сбил пятилетнего ребенка. Происшествие случилось 8 июня около 11:00 на улице Малое Зеленое Кольцо. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительной информации Госавтоинспекции Ростовской области, 60-летний водитель кроссовера Chery Tiggo 4 не справился с управлением в районе дома № 11 и сбил мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

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