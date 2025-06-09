В Ростове-на-Дону машина сбила 5-летнего ребенка

По предварительной информации Госавтоинспекции Ростовской области, 60-летний водитель кроссовера Chery Tiggo 4 не справился с управлением в районе дома № 11 и сбил мальчика. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.