Во Франции ограбили футболистов Кварацхелию и Давиташвили

Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во время отдыха во французском городе Канны, сообщает Geo Team в соцсети Х*.
По данным источника, ограбление произошло в доме футболистов, когда они ушли вместе со своими семьями. У них украли драгоценности, сумки и часы.
Хвича Кварацхелия выступает за «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2024/25 он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем кубка страны. Зурико Давиташвили является участником клуба «Сент-Этьен». В этом сезоне он сыграл 34 матча и забил девять голов.
Ранее сообщалось, что в Лионе ограбили дом футболиста Александра Ляказетта.
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