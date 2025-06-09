Во Франции ограбили футболистов Кварацхелию и Давиташвили

Хвича Кварацхелия выступает за «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2024/25 он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем кубка страны. Зурико Давиташвили является участником клуба «Сент-Этьен». В этом сезоне он сыграл 34 матча и забил девять голов.