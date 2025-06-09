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Во Франции ограбили футболистов Кварацхелию и Давиташвили

Спортсмены не пострадали в результате ограбления.

Источник: Аргументы и факты

Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во время отдыха во французском городе Канны, сообщает Geo Team в соцсети Х*.

По данным источника, ограбление произошло в доме футболистов, когда они ушли вместе со своими семьями. У них украли драгоценности, сумки и часы.

Хвича Кварацхелия выступает за «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2024/25 он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем кубка страны. Зурико Давиташвили является участником клуба «Сент-Этьен». В этом сезоне он сыграл 34 матча и забил девять голов.

Ранее сообщалось, что в Лионе ограбили дом футболиста Александра Ляказетта.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.