«Лесной маньяк», убивавший в Самарской области, вступил в ряды ВСУ

«“Лесной маньяк” Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, вступил в ряды ВСУ», — написал telegram-канал. Бывший майор внутренней службы, отбывший 15 лет заключения за 13 убийств, после освобождения вернулся в Луганскую область, а затем перебрался в Днепропетровск. После отбытия 15-летнего срока в 2012 году Ворошилов вернулся в родную Луганскую область, где несколько лет преподавал в профессиональном училище.