«Лесной маньяк», убивавший в Самарской области, вступил в ряды ВСУ

«Лесной маньяк» совершал свои преступления в 90-е годы в Самарской области.
Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», совершивший серию жестоких убийств в Самарской области в 90-х годах, вступил в ряды ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«“Лесной маньяк” Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в 90-е в Самарской области, вступил в ряды ВСУ», — написал telegram-канал. Бывший майор внутренней службы, отбывший 15 лет заключения за 13 убийств, после освобождения вернулся в Луганскую область, а затем перебрался в Днепропетровск. После отбытия 15-летнего срока в 2012 году Ворошилов вернулся в родную Луганскую область, где несколько лет преподавал в профессиональном училище.
Маньяк терроризировал Самарскую область в 1990-х, нападая на влюбленные пары в лесных массивах. Его жертвы погибали от многочисленных ножевых ранений. Специальная следственная группа из 29 оперативников смогла выйти на его след после жалоб коллег-женщин, подвергавшихся издевательствам. Решающим доказательством стало совпадение ДНК, обнаруженного на месте преступления, с образцами подозреваемого.