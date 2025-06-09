Израиль «похитил» поддержавшую Палестину Грету Тунберг: что известно о перехвате судна у сектора Газа

Тунберг публично поддержала жителей Палестины и направилась в сектор Газа.
Судно «Мадлен», которое направлялось в сектор Газа с гуманитарной миссией, было перехвачено армией обороны Израиля для предотвращения «медиа-провокации». На судне находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая ранее публично поддержала жителей Палестины и сектора Газа. Сейчас она обвинила Израиль в похищении. Подробнее о перехвате судна и о том, как Израиль отреагировал на поддержку палестинцев от Тунберг — в материале URA.RU.
На судне с Тунберг объявили тревогу.
На идущем к сектору Газа судне «Мадлен» с Гретой Тунберг на борту объявили тревогу. Об этом сообщило Reuters. Активисты направлялись в анклав с гуманитарной миссией на судне, которое относится к «Флотилии свободы». О намерении шведской экоактивистки посетить сектор Газа сообщала 30 мая французский депутат Европарламента Рима Хасан.
Израиль перехватил судно.
ЦАХАЛ перехватила судно с Тунберг и перенаправило в порт АшдодаФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила судно «Мадлен». Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. Израильские военные приказали отключить телефоны всем, кто находился на борту. Связь с ними пропала. Затем ЦАХАЛ перехватила судно в нейтральных водах, прика.
МИД Израиля подтвердил перехват судна и перенаправил его в порт города Ашдод на израильской территории. Пассажиры «Мадлен» обвиняются в попытке «медиа-провокации».
Тунберг заявила о похищении.
Тунберг обвинила Израиль в похищенииФото: Официальный сайт Европарламента.
Тунберг обвинила израильские власти в похищении. Ее видеообращение публикует «Коалиция свободы».
«Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее», — заявила шведская экоактивистка, ее слова передает ТАСС. Тунберг подчеркнула, что участники были перехвачены и похищены израильскими оккупационными силами или теми, кто поддерживает Израиль.
Предупреждения от Израиля.
Ранее, 5 июня, за четыре дня до прибытия судна «Мадлен» к палестинским берегам, власти Израиля предупреждали, что не дадут ему попасть в сектор Газа. Об этом сообщало издание Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии. По их сообщениям, ЦАХАЛ решил, что не даст разрешение на приближение или причаливание к сектору Газа судна, которое имеет на своем борту 12 пропалестинских активистов. Отмечается, что это необходимо для предотвращения прорыва морской блокады анклава.
Тунберг уберут из израильских учебников.
Из-за заявлений Тунберг уберут из израильских учебниковФото: Официальный сайт Европарламента.
Минобразования Израиля приняло решение исключить из школьных учебников и образовательных материалов все упоминания о Грете Тунберг. Об этом сообщило издание Ynet со ссылкой на представителей ведомства.
Как уточняется, такой шаг связан с публичными высказываниями Тунберг, в которых она выразила поддержку палестинскому народу и жителям сектора Газа. «Она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся», — заявили в министерстве. Там также пояснили, что из-за позиции активистки по ближневосточному конфликту ее больше нельзя считать примером «моральных и образовательных ценностей».
Тунберг поддержала Палестину.
Тунберг призывала остановить конфликт в секторе ГазаФото: Министерство обороны Израиля.
Шведская экоактивистка провела онлайн-акцию в поддержку жителей Палестины и сектора Газа. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).
По словам Тунберг, целью акции стала демонстрация солидарности с пострадавшими в регионе. «Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — написала она под опубликованной фотографией, на которой запечатлена вместе с единомышленниками с плакатами в поддержку палестинцев.
Активистка также подчеркнула необходимость скорейшего урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Она призвала мировое сообщество искать пути мирного разрешения ситуации, чтобы предотвратить дальнейшие страдания гражданского населения.