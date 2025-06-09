Израиль «похитил» поддержавшую Палестину Грету Тунберг: что известно о перехвате судна у сектора Газа

Ранее, 5 июня, за четыре дня до прибытия судна «Мадлен» к палестинским берегам, власти Израиля предупреждали, что не дадут ему попасть в сектор Газа. Об этом сообщало издание Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии. По их сообщениям, ЦАХАЛ решил, что не даст разрешение на приближение или причаливание к сектору Газа судна, которое имеет на своем борту 12 пропалестинских активистов. Отмечается, что это необходимо для предотвращения прорыва морской блокады анклава.