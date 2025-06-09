В Омске с конца мая ищут пропавшего 64-летнего мужчину

«У нас до сих пор нет достоверных данных, что кто-то видел пропавшего. Возможно, вы сталкивались с человеком, похожим на Закария Габдулловича — он мог обратиться к вам за помощью, просто привлечь ваше внимание или находиться рядом в общественном транспорте. Если у вас есть хоть какая-то информация, пожалуйста, позвоните нам», — обратилась к омичам волонтер отряда «ЛизаАлерт» Анастасия.