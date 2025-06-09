В Омске с конца мая ищут пропавшего 64-летнего мужчину

В Омске продолжаются поиски пропавшего 64-летнего мужчины. Сотрудники поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что первый сигнал о его исчезновении поступил на горячую линию отряда вечером 29 мая в 23:04. Тогда стало известно, что Закария Шамшидов вышел из дома и пропал.
Как рассказали волонтеры-поисковики, пожилой мужчина был обнаружен в одной из больниц города. Однако уже утром следующего дня родственники сообщили, что он покинул медицинское учреждение самостоятельно. С тех пор поиск Закария Шамидова ведется в разных районах города.
Благодаря активности неравнодушных граждан появились новые свидетельства, указывающие на возможное местонахождение пропавшего. Однако, несмотря на все усилия, пока ни одно из них не подтверждено.
«У нас до сих пор нет достоверных данных, что кто-то видел пропавшего. Возможно, вы сталкивались с человеком, похожим на Закария Габдулловича — он мог обратиться к вам за помощью, просто привлечь ваше внимание или находиться рядом в общественном транспорте. Если у вас есть хоть какая-то информация, пожалуйста, позвоните нам», — обратилась к омичам волонтер отряда «ЛизаАлерт» Анастасия.
Сообщить информацию о пропавшем можно по номеру горячей линии 8 (800)700−54−52.