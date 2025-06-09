В Челябинске под колесами автомобиля пострадала 8-летняя девочка

Как сообщает телеграм-канал «Вечёрка», ближе к вечеру возле остановки на улице Барбюса 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля Toyota Yaris. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
54-летняя водитель, управлявшая автомобилем, не пострадала. Девочке потребовалась медицинская помощь. Место ДТП находится напротив остановки «Светофорный переулок», в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.