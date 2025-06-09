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В Челябинске под колесами автомобиля пострадала 8-летняя девочка

Вчера, 8-го июня в Ленинском районе Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

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Источник: Телеграм-канал «Вечёрка»

Как сообщает телеграм-канал «Вечёрка», ближе к вечеру возле остановки на улице Барбюса 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля Toyota Yaris. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

54-летняя водитель, управлявшая автомобилем, не пострадала. Девочке потребовалась медицинская помощь. Место ДТП находится напротив остановки «Светофорный переулок», в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.