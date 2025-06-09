Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии погиб 45-летний водитель вылетевшей в реку легковушки

В Башкирии «Гранта» вылетела с дороги в реку.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошла смертельная авария. Трагедия случилась в Белорецком районе утром понедельника, 9 июня.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением авто и вылетел в кювет в реку Белая. От тяжелых травм мужчина погиб, его 44-летняя пассажирка выжила, но в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Судебно-медицинская экспертиза покажет, от чего погиб водитель, — заключили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.