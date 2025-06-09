В Башкирии погиб 45-летний водитель вылетевшей в реку легковушки

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением авто и вылетел в кювет в реку Белая. От тяжелых травм мужчина погиб, его 44-летняя пассажирка выжила, но в тяжелом состоянии доставлена в больницу.