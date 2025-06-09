В Башкирии погиб 45-летний водитель вылетевшей в реку легковушки

В Башкирии произошла смертельная авария. Трагедия случилась в Белорецком районе утром понедельника, 9 июня.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 45-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением авто и вылетел в кювет в реку Белая. От тяжелых травм мужчина погиб, его 44-летняя пассажирка выжила, но в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Судебно-медицинская экспертиза покажет, от чего погиб водитель, — заключили в ГАИ.
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