Многомиллионная столица может стать первым городом, где полностью кончится вода

Уровень воды в Афганистане уменьшился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и климата. За 24 года население Кабула увеличилось в 7 раз. Также сообщается, что 80% подземных вод не безопасны для питья из-за высокого содержания сточных вод, солености и мышьяка, а половина скважин уже высохла. Помочь городу может трубопровод через реку Панджшер, который сможет обеспечить питьевой водой 2 млн жителей. Проектирование закончилось в 2024 году и лишь ожидается утверждение бюджета, а также поиск инвесторов для покрытия расходов в 170 млн долларов.