Многомиллионная столица может стать первым городом, где полностью кончится вода

Половина городских скважин уже высохла, сообщает The Guardian (архивное фото).
Столица Афганистана, Кабул, может полностью остаться без воды к 2030 году. Об этом сообщает The Guardian. По данным экспертов, это связано с тем, что половина городских скважин высохла.
«Если эти тенденции сохранятся, то уже к 2030 году все водоносные горизонты Кабула иссякнут, что создаст экзистенциальную угрозу для семи миллионов жителей города», — пишет издание. Как сообщают эксперты, сейчас необходимо привлечь к проблеме внимание международного сообщества.
Уровень воды в Афганистане уменьшился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и климата. За 24 года население Кабула увеличилось в 7 раз. Также сообщается, что 80% подземных вод не безопасны для питья из-за высокого содержания сточных вод, солености и мышьяка, а половина скважин уже высохла. Помочь городу может трубопровод через реку Панджшер, который сможет обеспечить питьевой водой 2 млн жителей. Проектирование закончилось в 2024 году и лишь ожидается утверждение бюджета, а также поиск инвесторов для покрытия расходов в 170 млн долларов.