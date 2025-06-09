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Автобус загорелся в утренний час пик в Воронеже

В понедельник, 9 июня, на улице 20-летия Октября загорелся автобус полный пассажиров.

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Об этом появились сообщения в воронежских пабликах в 7 часов 40 минут.

В управлении транспорта пояснили, что возгорание автобуса маршрута № 26 произошло перед остановкой Бетховена. ЧП произошло из-за технической неисправности. Водитель быстро отреагировал и, согласно инструкции, высадил пассажиров и припарковал транспортное средство подальше от объектов жизнедеятельности. О случившимся сообщил в службу МЧС.

— По предварительной версии, причиной возгорания послужила техническая неисправность. Пострадавших нет, — пояснили в управлении транспорта по городу Воронежу.