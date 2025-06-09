Автобус загорелся в утренний час пик в Воронеже

Об этом появились сообщения в воронежских пабликах в 7 часов 40 минут.
В управлении транспорта пояснили, что возгорание автобуса маршрута № 26 произошло перед остановкой Бетховена. ЧП произошло из-за технической неисправности. Водитель быстро отреагировал и, согласно инструкции, высадил пассажиров и припарковал транспортное средство подальше от объектов жизнедеятельности. О случившимся сообщил в службу МЧС.
— По предварительной версии, причиной возгорания послужила техническая неисправность. Пострадавших нет, — пояснили в управлении транспорта по городу Воронежу.