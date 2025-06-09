ВС РФ уничтожили авиабазу ВСУ с дальнобойными ракетами

«Украина — минус стадо самолетов (на авиабазе, — прим. URA.RU) в Ровненской области», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что на авиабазе хранились ракеты, используемые для ударов по дальним целям, и их регулярно использовали вылетавшие с нее боевые самолеты. По данным координатора подполья, на этой же авиабазе иностранные инструкторы обучали украинских пилотов работе с поставленным Западом вооружением.