ВС РФ уничтожили авиабазу ВСУ с дальнобойными ракетами

ВС РФ поразили авиабазу в Ровненской области.
В результате ударов по авиабазе в Ровненской области уничтожены самолеты ВСУ, выполнявшие пуски дальнобойных ракет, а также арсенал этих боеприпасов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Украина — минус стадо самолетов (на авиабазе, — прим. URA.RU) в Ровненской области», — заявил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что на авиабазе хранились ракеты, используемые для ударов по дальним целям, и их регулярно использовали вылетавшие с нее боевые самолеты. По данным координатора подполья, на этой же авиабазе иностранные инструкторы обучали украинских пилотов работе с поставленным Западом вооружением.