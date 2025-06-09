В Оренбургской области полицейские ищут пропавшего 11-летнего мальчика

При этом правоохранители попросили граждан, которым известно о местонахождении мальчика, сообщить в полицию. На ребенке была черная футболка и джинсы с надписями, на ногах — кроссовки, на голове — белая кепка. Мальчик ростом примерно 155 сантиметров, у него карие глаза и русые волосы, на икре правой ноги есть родимое пятно.