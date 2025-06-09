В Оренбургской области полицейские ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика, который пропал в городе Орске Оренбургской области, пишет ТАСС.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России “Орское” обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своего 11-летнего сына. Ребенок ушел из дома 8 июня 2025 года вечером и до настоящего времени не вернулся», — сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
При этом правоохранители попросили граждан, которым известно о местонахождении мальчика, сообщить в полицию. На ребенке была черная футболка и джинсы с надписями, на ногах — кроссовки, на голове — белая кепка. Мальчик ростом примерно 155 сантиметров, у него карие глаза и русые волосы, на икре правой ноги есть родимое пятно.
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