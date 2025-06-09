В Подмосковье преступность в январе-мае осталась на прежнем уровне

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры, зарегистрировано 29717 преступлений, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число преступлений в общественных местах сократилось на 7,7%, совершенных пьяными — на 9,5%. Число преступлений в сфере компьютерной информации выросло на 25,7%. Всего зарегистрировано 84 хулиганства (снижение на 2,3%), 54 разбоя (снижение на 27%), 299 грабежей (снижение на 15,1%), 113 краж транспортных средств (снижение на 18,7%).