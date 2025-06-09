Болельщик сорвался с трибун и погиб во время финала Лиги наций по футболу

Зритель Лиги наций погиб во время матча.
Один из зрителей упал с трибун и погиб во время финального матча футбольной Лиги наций между сборными Испании и Португалии на стадионе в Мюнхене 9 июня. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».
Мужчина погиб из-за того, что сорвался со второго яруса трибун, отмечает агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на данные полиции. По их данным, трагедия произошла уже после окончания основного времени матча. Несмотря на оперативное вмешательство медицинских служб, спасти пострадавшего не удалось.
В финальном поединке сборная Португалии одержала победу над командой Испании по итогам серии пенальти со счетом 5:3. Основное и дополнительное время завершились с результатом 2:2. Таким образом, Португалия во второй раз в истории стала обладателем трофея Лиги наций.