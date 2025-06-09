Виновный в смерти 13 человек «лесной маньяк» из Самарской области вступил в ВСУ

Дмитрий Ворошилов, серийный убийца, известный под прозвищем «лесной маньяк», пополнил ряды вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает SHOT, предоставив актуальную фотографию 58-летнего преступника, сделанную спустя 28 лет после его задержания.
Ворошилов появился на свет в селе Лоскутовка Луганской области, проходил службу в органах внутренних дел, а в 90-е годы был направлен по распределению в Самарскую область. Там он занял пост начальника службы безопасности в туберкулезной колонии ИК-19. В период с 1993 по 1997 годы регион был потрясен серией зверских убийств: в лесополосе, которую местные жители окрестили «Дорогой любви», обнаруживали тела молодых пар, приезжавших в укромные места на автомобилях. Жертвы подвергались особой жестокости: один мужчина был найден с ножевыми ранениями под кучей мусора, другой — сожженным в автомобиле.
Следствие установило 13 эпизодов. Подозрения в отношении Ворошилова возникли после жалоб сотрудниц колонии, которые утверждали, что он угрожал им и проявлял агрессию. Его внешность соответствовала фотороботу, а анализ ДНК, обнаруженной на одной из жертв, подтвердил его вину. При задержании у него был найден старый советский паспорт без фотографии, который он умышленно не менял. На совершение убийств он выходил в камуфляже, в той же форме являлся и на службу.
В 1999 году Ворошилов был осужден на 15 лет лишения свободы. Он вышел на свободу досрочно в 2012 году и вернулся в родное село на Луганщине. С 2016 года преподавал в профессиональном училище в Лисичанске. После начала военных действий в 2022 году он уволился и переехал в Днепропетровскую область, где, по данным SHOT, вступил в ряды ВСУ.
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