Виновный в смерти 13 человек «лесной маньяк» из Самарской области вступил в ВСУ

Следствие установило 13 эпизодов. Подозрения в отношении Ворошилова возникли после жалоб сотрудниц колонии, которые утверждали, что он угрожал им и проявлял агрессию. Его внешность соответствовала фотороботу, а анализ ДНК, обнаруженной на одной из жертв, подтвердил его вину. При задержании у него был найден старый советский паспорт без фотографии, который он умышленно не менял. На совершение убийств он выходил в камуфляже, в той же форме являлся и на службу.