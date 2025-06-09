Тело петербургской школьницы достали из Финского залива. Её искали с марта

О страшной находке в экстренные службы накануне в шестом часу утра сообщили катающиеся на катере. Спасатели достали из воды тело девушки, пропавшей в начале весны. Причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам.
17-летняя десятиклассница ушла из дома без телефона и документов мартовским вечером после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорогого кофе. Родные добавляли, что школьница была в состоянии нервного напряжения. По их словам, она подверглась надругательству и пыталась обрести внутренний покой с помощью религии.
Девушку искали полицейские и волонтёры. В конце марта Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве. Такая квалификация ещё не подтверждает насильственную смерть, но процедурно это расширяет полномочия ведомства.