Тело петербургской школьницы достали из Финского залива. Её искали с марта

17-летняя десятиклассница ушла из дома без телефона и документов мартовским вечером после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорогого кофе. Родные добавляли, что школьница была в состоянии нервного напряжения. По их словам, она подверглась надругательству и пыталась обрести внутренний покой с помощью религии.