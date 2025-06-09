Хищения при ремонте Россотрудничества, афера с «ГЛОНАСС»: кому вынесут приговоры 9 июня

Несколько приговоров по громким экономическим преступлениям, как ожидается, будут вынесены в понедельник, 9 июня в столичных судах.
Как стало известно «МК», в Замоскворецком суде ожидается вынесение приговора гражданке Украины Елене Рымарук. Приговор будет вынесено заочно — женщина объявлена в международный розыск. Она обвиняется в хищении 11 миллионов рублей при реконструкции здания Россотрудничества в Финляндии. Рымарук возглавляла зарегистрированную на Кипре компанию Alfa Development Holding Limited. Эта фирма выиграла конкурс на ремонт здания в Хельсинки, но работы были выполнены не в полном объеме. В итоге Рымарук было предъявлено обвинение в мошенничестве, но она скрылась за границей.
В этом же суде ожидается вынесение приговора Игорю Милашевскому — бывшему директору АО «ГЛОНАСС» и бывшему министру связи Чечни. Ему предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения в крупном размере (ст. 160 ч. 3 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст285 ч. 3 УК).
В Басманном суде ожидается вынесение приговора пятерым обвиняемым в мошенничестве в сфере страхованния. Аферисты предоставляли в Российский союз автостраховщиков поддельные документы о ДТП со смертельным исходом, которых в действительности не было. Полученными деньгами они распоряжались по своему усмотрению. Всего речь идет о 16 криминальных эпизодах с ущербом на общую сумму 6,7 млн рублей.
В Преображенском суде будет рассмотрено дело о продаже за взятки сертификатов о вакцинации. На скамье подсудимых трое обвиняемых, среди которых сотрудник городской поликлиники № 64 и сотрудник МФЦ.