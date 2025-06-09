Хищения при ремонте Россотрудничества, афера с «ГЛОНАСС»: кому вынесут приговоры 9 июня

Как стало известно «МК», в Замоскворецком суде ожидается вынесение приговора гражданке Украины Елене Рымарук. Приговор будет вынесено заочно — женщина объявлена в международный розыск. Она обвиняется в хищении 11 миллионов рублей при реконструкции здания Россотрудничества в Финляндии. Рымарук возглавляла зарегистрированную на Кипре компанию Alfa Development Holding Limited. Эта фирма выиграла конкурс на ремонт здания в Хельсинки, но работы были выполнены не в полном объеме. В итоге Рымарук было предъявлено обвинение в мошенничестве, но она скрылась за границей.