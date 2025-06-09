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В Башкирии выросла заболеваемость сифилисом

В Башкирии определили города и районы с высокой заболеваемостью сифилисом.

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Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Башкирии отмечена негативная динамика по заболеваемости сифилисом. Количество выявленных случаев этой опасной инфекции достигло 341, что на 15,5% превышает показатели предыдущего года, когда было диагностировано 296 случаев.

Эпидемиологический показатель распространенности заболевания составил 8,39 случаев на 100 тысяч населения. Особую озабоченность специалистов вызывает ситуация в Нуримановском районе, где зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости — 25,07 случаев на 100 тысяч жителей.

Также показатели повышены в Кугарчинском (18,9), Стерлитамакском (12,6) и Стерлибашевском (12,2) районах, где отмечено значительное превышение среднего показателя. В Аскинском (11,48), Чишминском (9,89), Мишкинском (9,65) и Мечетлинском (9,16) районах ситуация также остается тревожной. Среди городских округов наиболее проблемными оказались Стерлитамак (15,6), Уфа (15,2) и Сибай (8,85).

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