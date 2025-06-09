В Екатеринбурге задержали напавших на журналистку работников кафе

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил о задержании в Екатеринбурге сотрудников кафе, подозреваемых в нападении на корреспондентку федерального медиа. На заведение неоднократно поступали жалобы от местных жителей, уточнил он.