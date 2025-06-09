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В Екатеринбурге задержали напавших на журналистку работников кафе

Полицейские задержали сотрудников кафе, напавших на журналистку федерального СМИ в Свердловской области.

Источник: Аргументы и факты

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил о задержании в Екатеринбурге сотрудников кафе, подозреваемых в нападении на корреспондентку федерального медиа. На заведение неоднократно поступали жалобы от местных жителей, уточнил он.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, в Верх-Исетском районе. Журналистка выполняла редакционное задание, готовя статью о деятельности кафе. Женщина подверглась физическому насилию со стороны персонала.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали нападавших и доставили их в отделение № 9. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, а владельца кафе взяли под стражу.

«Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненных ей травм. На основании материалов проводимой проверки и результатов СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством нашей страны», — подчеркнул Горелых.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске трое мужчин напали с палками на съемочную группу «РЕН ТВ».