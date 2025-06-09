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ВСУ заблокировали себя под огнем, взорвав мост у села Комар

Украинские военные лишили себя единственной возможности покинуть зону огневого поражения у села Комар, подорвав мост через реку Мокрые Ялы на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Бойцы ВСУ отрезали себе путь к отступлению у села Комар.

Украинские военные лишили себя единственной возможности покинуть зону огневого поражения у села Комар, подорвав мост через реку Мокрые Ялы на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях Комара. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти», — заявили представители силовых структур, их слова передает ТАСС. По их данным, оставшиеся дороги и прилегающие территории находятся под контролем российских подразделений, а украинским военным на данном участке предъявлен ультиматум.

Ранее российские силы вошли в Комар и закрепились там. Украинские войска превратили село в укрепленный район для сдерживания наступления. Установление полного контроля над Комаром позволит российским войскам приблизиться к границе с Днепропетровской областью и расширить зону влияния на южнодонецком направлении.