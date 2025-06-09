ВСУ заблокировали себя под огнем, взорвав мост у села Комар

«Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях Комара. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти», — заявили представители силовых структур, их слова передает ТАСС. По их данным, оставшиеся дороги и прилегающие территории находятся под контролем российских подразделений, а украинским военным на данном участке предъявлен ультиматум.