Появилось первое видео прорыва ВС РФ в Днепропетровскую область

Напомним, 8 июня Минобороны России заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Командира танкового полка ВС России Евгения Дараева, участвующего в этом прорыве, представили к званию Героя России.