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Появилось первое видео прорыва ВС РФ в Днепропетровскую область

В Сети появились первые кадры прорыва армии России в Днепропетровскую область. Их опубликовал Telegram-канал «Сибирское объединение».

Беспилотник снял, как ВС РФ обрабатывают позиции ВСУ на границе ДНР и Днепропетровщины. По укреплениям врага в лесополосе били дроны, также российские беспилотники сбивали украинские гектакоптеры «Баба-Яга».

Когда последняя линия обороны была зачищена, российские бойцы перешли границу Днепропетровской области. Этот исторический момент также зафиксировал БПЛА.

Напомним, 8 июня Минобороны России заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Командира танкового полка ВС России Евгения Дараева, участвующего в этом прорыве, представили к званию Героя России.