Появилось первое видео прорыва ВС РФ в Днепропетровскую область

Беспилотник снял, как ВС РФ обрабатывают позиции ВСУ на границе ДНР и Днепропетровщины. По укреплениям врага в лесополосе били дроны, также российские беспилотники сбивали украинские гектакоптеры «Баба-Яга».
Когда последняя линия обороны была зачищена, российские бойцы перешли границу Днепропетровской области. Этот исторический момент также зафиксировал БПЛА.
Напомним, 8 июня Минобороны России заявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Командира танкового полка ВС России Евгения Дараева, участвующего в этом прорыве, представили к званию Героя России.