Женщина случайно нашла ₽29 млн на свалке и сдала их в полицию

Как пояснила Уса, вернувшись домой в вечернее время, она заметила на своем этаже бесхозный пластиковый контейнер. Он выглядел почти новым, и женщина решила его забрать себе. Однако внутри она обнаружила пачки банкнот номиналом в тысячу батов (2,4 тысячи рублей). Объем денежных средств был настолько велик, что тайка испугалась и вызвала представителей правоохранительных органов.