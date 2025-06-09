Женщина случайно нашла ₽29 млн на свалке и сдала их в полицию

В Таиланде жительница страны случайно обнаружила пластиковый контейнер, внутри которого находилось 12 миллионов батов (более 29 миллионов рублей — прим. ред.), на мусорной свалке.
Происшествие случилось 5 июня в районе Паккрет, провинции Нонтхабури. Женщина по имени Уса обратилась в полицию вечером и сообщила, что нашла крупную сумму денег в помещении для отходов на четвертом этаже своего многоквартирного дома.
Как пояснила Уса, вернувшись домой в вечернее время, она заметила на своем этаже бесхозный пластиковый контейнер. Он выглядел почти новым, и женщина решила его забрать себе. Однако внутри она обнаружила пачки банкнот номиналом в тысячу батов (2,4 тысячи рублей). Объем денежных средств был настолько велик, что тайка испугалась и вызвала представителей правоохранительных органов.
Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели контейнер и, помимо наличных, обнаружили внутри налоговые документы и еще один официальный документ, ссылающийся на Управление Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям. На всех документах значилось имя Тавиват. Об этом сообщает The Thaiger.
Сотрудникам полиции также удалось установить наименование банковского учреждения, в котором были сняты деньги. Выяснилось, что выдача средств была произведена в 2020 году. В настоящее время следователи пытаются установить личность владельца крупной суммы и выяснить обстоятельства, при которых она оказалась в мусорном баке.
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