В Орловской области задержаны подозреваемые в поджоге релейного шкафа

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в поджоге. Ими оказались двое несовершеннолетних 2008 года рождения и молодой человек 2006 года рождения. Они были задержаны по месту жительства в городе Орле и доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где в присутствии своих законных представителей дали признательные показания.