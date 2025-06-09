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В Орловской области задержаны подозреваемые в поджоге релейного шкафа

На перегоне Залегощь-Дишня совершен взлом и поджог релейного шкафа автоблокировки на сигнальной установке.

Источник: Аргументы и факты

В Орловской области были задержаны подозреваемые в поджоге релейного шкафа на участке железной дороги между станциями Залегощь и Дишня.

Диспетчер сообщил в полицию о том, что на участке железной дороги между станциями Залегощь и Дишня произошёл взлом и поджог релейного шкафа автоблокировки на сигнальной установке. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила обгоревший шкаф и следы горючей жидкости, которой он был облит. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в поджоге. Ими оказались двое несовершеннолетних 2008 года рождения и молодой человек 2006 года рождения. Они были задержаны по месту жительства в городе Орле и доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где в присутствии своих законных представителей дали признательные показания.

По предварительным данным, они согласились совершить поджог за денежное вознаграждение, которое им предложил незнакомец в одном из мессенджеров. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний, который попытался поджечь автомобиль около задания Федеральной службы безопасности в Петербурге, был заключён под стражу.