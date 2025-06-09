На берегу озера Байкал полицейские нашли более 1,8 тысячи хвостов омуля

В Иркутском районе возле поселка Большое Голоустное на берегу Байкала полицейские обнаружили более 1,8 тысячи хвостов омуля. Полицейским поступил сигнал о присутствии на территории браконьеров, выехав на место там находились пять местных жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД России, 30 ящиков с рыбой и мешки с сетями «рыбаки» прятали в лодках и машине.
— Помимо рыбы, у них изъяты две лодки с подвесными моторами и более 260 тысяч рублей. Причиненный ущерб составил около 13,5 миллиона рублей. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело, а самих фигурантов заключили под стражу, — поделились в полиции.
Чуть позже правоохранители нашли покупателей незаконного улова. У одного из них обнаружили 1,5 тонны омуля, 2,3 тысячи хвостов вяленого, солёного и копчёного изготовления. У второй покупательницы изъято более 300 килограммов рыбы. Продукт изъяли и передали на экспертизу.