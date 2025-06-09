На берегу озера Байкал полицейские нашли более 1,8 тысячи хвостов омуля

В Иркутском районе возле поселка Большое Голоустное на берегу Байкала полицейские обнаружили более 1,8 тысячи хвостов омуля. Полицейским поступил сигнал о присутствии на территории браконьеров, выехав на место там находились пять местных жителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД России, 30 ящиков с рыбой и мешки с сетями «рыбаки» прятали в лодках и машине.