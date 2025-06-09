Немолодой мужчина травмирован упавшим деревом на юго-востоке Москвы

Мужчина пострадал при падении дерева на юго-востоке Москвы.
Как стало известно «МК», инцидент произошел в воскресенье вечером на проспекте Защитников Москвы. Упавшее дерево придавило 64-летнего мужчину. С травмами плеча он доставлен в больницу.
Мужчина пострадал при падении дерева на юго-востоке Москвы.
Мужчина пострадал при падении дерева на юго-востоке Москвы.
Как стало известно «МК», инцидент произошел в воскресенье вечером на проспекте Защитников Москвы. Упавшее дерево придавило 64-летнего мужчину. С травмами плеча он доставлен в больницу.